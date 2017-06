Czas na zmiany? czas na szkolenie!

Na początek warto przeprowadzić bilans własnych aktywności w obszarze samokształcenia i realizacji planów zawodowych. Na spokojnie, przy lampce wina albo drinku zastanowić się, kiedy ostatnio dostaliśmy podwyżkę/awans, sprostaliśmy trudnemu wyzwaniu. Jeśli wnioski nas nie zadowalają, warto pomyśleć o zmianach. W tym może pomóc nam odpowiednie szkolenie.



Jak popchnąć karierę zawodową do przodu? Przede wszystkim należy określić swoją sytuację. Czy pozycja w firmie nas zadowala? Mamy perspektywy lepszych zarobków? Czy jednak to ten czas, kiedy trzeba przejść do lepszej firmy, nawet jeśli wiążę się to z ryzykiem? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Tak czy inaczej szkolenie zawsze będzie dobrą kartą przetargową, czy to podczas rozmowy o podwyżkę czy na rozmowie kwalifikacyjnej. Musi być jednak dobrane z głową.



Szkolenie powinno dostarczyć nam nowych kompetencji i umiejętności, takich które zaprezentujemy w naszym CV. Warto przeprowadzić analizę: przygotować listę ze swoimi silnymi i słabymi stronami, pokazać ją partnerowi, rodzeństwu albo przyjacielowi, mogą bowiem oni udzielić cennych wskazówek. Jeśli chcemy zmienić pracę na taką, w której wymagana jest znajomość języka obcego, kurs językowy może okazać się bardzo przydatny. Gdy pracujemy w branży handlowej, a szwankuje nasza umiejętność negocjacji, finalizowania umów, mamy gotowy pomysł na kurs. A może pasjonuje nas sport i chlelibyśmy zostać trenerem personalnym? Dla osób odważnych albo znudzonych/niezadowolonych swoim obecnym zajęciem, rozwiązaniem może być właśnie szkolenie dzięki którym się przebranżowimy. Niestety, sytuacja na rynku pracy często do tego zmusza. Wystarczy przeanalizować ilu znamy socjologów, nauczycieli, którzy próbują sił w handlu, albo absolwentów politologi pracujących w firmach budowlanych? Jedno jest pewne, w każdej branży znajdziemy jakieś ciekawe szkolenia, dzięki którym możemy się rozwijać, poszukać nowych wyzwań. Do tego jest szereg szkoleń interpersonalnych, takich jak radzenie sobie ze stresem, skuteczne zarządzanie czasem czy trening asertywności.



Szkolenie dopasowane do naszej ścieżki kariery to jeden z lepszych pomysłów, bowiem dzięki nim otrzymujemy certyfikat. To dla pracodawcy potwierdzenie naszych umiejętności. Ale są też inne możliwości, które pogłębią naszą wiedzę, jak czytanie specjalistycznej literatury, blogów branżowców czy oglądania wideoporadników na Youtube. Warto tylko pamiętać, ze jeśli zależy nam na skutecznej nauce, powinniśmy podejść do tego poważnie - wyciszyć telefon, wyłączyć telewizor, wylogować się z Facebooka. Drinka odłożyć na później, kiedy uznamy, że wykonaliśmy dzisiejszy plan. Tak zwane „zabijacze czasu wolnego” to najkrótsza droga do zniweczenia nawet najlepszego pomysłu na samokształcenie. Nauka wymaga nie tylko koncentracji, ale i wyrzeczeń, nagroda jest jednak tego warta.