Szkolenia 24h.pl radzi jak dobrze wybrać szkolenie?

Wybór szkolenia musi być poprzedzony określeniem swoich potrzeb. Czy zamierzamy zdobyć nowe uprawnienia? Wyeliminować słabości? Przebranżowić się? Na przykład jeśli chcemy udoskonalić skuteczność negocjacji z klientami, nasze poszukiwania powinny dotyczyć szkolenia handlowego, najlepiej z negocjacji czy też budowania relacji biznesowych z klientem. Gdy natomiast nie widzimy przyszłości w naszym obecnym zawodzie, wtedy można wybrać kurs, który przystosuje nas do nowej profesji – np. przedstawiciel handlowy dla początkujących. Określenie swoich potrzeb szkoleniowych już na starcie zdecydowanie ułatwi nam poszukiwania dobrej oferty.



Po wyszukaniu szkolenia pasującego do naszych potrzeb, sprawdźmy, czy zawiera ono wystarczającą ilość godzin poświęconych na interesujące nas zagadnienie. Ponownie można posłużyć się przykładem – jakie korzyści przyniesie nam szkolenie handlowe, jeśli na temat „prowadzenie negocjacji" przeznaczono zaledwie jedną godzinę?



Niektórym szkolenia kojarzą się z nudnym wykładem, ale niekoniecznie musi tak być. Coraz więcej firm stara się stosować ciekawe metody nauki – np. gry zespołowe, warsztaty, odgrywanie scen czy symulacje. W ten sposób użytkownik angażuje się, poprzez zabawę przyswaja nowe wiadomości, zamiast wyczekiwać końca zajęć. Metody szkoleniowe nierozłącznie wiążą się z osobą wykładowcy – to od niego zależy jak przebiegać będą zajęcia, czy zainteresuje on uczestników. Dlatego warto zwrócić uwagę na to kto będzie prowadził szkolenie. Dobrze jeśli jest to autorytet w danej dziedzinie. Zwróćmy uwagę, czy umiejętności trenera pokrywają się z tematyką wybranego przez nas kursu? Jeśli zamierza on prowadzić zajęcia w „nie swojej” dziedzinie jest duże ryzyko, że nie zrobi tego dobrze.



Ważnym aspektem szkolenia jest liczba uczestników. Nauka w mniejszej grupie jest zdecydowanie bardziej efektywna niż na sali, gdzie przebywa kilkadziesiąt osób. Gdy w szkoleniu bierze udział kilkanaście osób, łatwiej zadać pytanie prowadzącemu, brać udział w dyskusji czy zwyczajnie skupić się na zajęciach. Inna kwestia to sala szkoleniowa – powinno to być miejsce przystosowane do nauki, bowiem podczas kilkugodzinnych wykładów wygodne miejsce to podstawa!



W wyborze mogą pomóc nam opinie znajomych, którzy brali udział w podobnym szkoleniu bądź korzystali z usług danej firmy szkoleniowej. Jeśli nie mamy takiej możliwości, warto sprawdzić na forach, choć trzeba pamiętać, ze opinie mogą być przekoloryzowane. Na pewno warto sprawdzać je pod kątem postępowania z kursantami po zakończeniu szkolenia. Profesjonaliści sprawdzają czy szkolenie odniosło zamierzony sukces – np. czy uczestnik znalazł prace lub wykorzystał nabyte umiejętności w pozyskiwaniu nowych klientów. Niestety wiele firm opiekuje się kursantem tylko do momentu wykonania przez niego przelewu.



Oferty szkoleniowe są bardzo zróżnicowane pod względem ceny, ponieważ uzależniona jest ona od renomy firmy, liczby godzin, zakresu tematycznego, programu, czy nazwiska prowadzącego. Zaangażowanie rozpoznawalnego fachowca ma zazwyczaj swoje odzwierciedlenie w postaci wyższej ceny, ale jego wiedza może być bezcenna. Dlatego najlepiej porównać kilka ofert i wybrać tę, której zawartość jest najbardziej adekwatna do ceny.



